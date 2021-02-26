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حقوق الإنسان تخاطب الادعاء العام على خبر لشفق نيوز بشأن لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-26T10:25:21+0000
حقوق الإنسان تخاطب الادعاء العام على خبر لشفق نيوز بشأن لقاح كورونا

شفق نيوز/ دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، يوم الجمعة، الادعاء العام، إلى التحقيق حول ما أثير في الإعلام، من وجود وجبات من لقاح كورونا، دخلت للعراق وخصصت للطبقة السياسية حصرا.

وذكر عضو المفوضية، علي البياتي، في بيان،  "على الادعاء العام وحسب قانونه وصلاحياته فتح تحقيق حول ما أثير في الإعلام من أن هنالك وجبات من لقاح كوفيد١٩، دخلت ‎العراق للطبقة السياسية حصراً".

وتابع، كما يجب بيان "أسباب تأخر حملة التطعيم في العراق، على الرغم من أن كل دول المنطقة بدأت ذلك منذ أشهر".

ويأتي ذلك، بعد أن كشفت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، الأربعاء (24 شباط 2021)، عن قيام زعماء سياسيين عراقيين بشراء آلاف الجرعات من لقاح فيروس كورونا وتلقيح أنفسهم وعائلاتهم والمقربين منهم بسرية تامة.

وأوضحت المصادر، مشترطة عدم ذكر اسمائها لحساسية المعلومات، أن "كل زعيم اشترى ما بين 1500 و2500 جرعة لقاح من أجل تلقيح أنفسهم وعائلاتهم والأشخاص المقربين منهم".

وأشارت المصادر إلى أن "عملية التلقيح متواصلة بين أفراد هذه النخبة، وتجري بسرية تامة".

 

 

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