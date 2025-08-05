حقوق الإنسان تحقق بوفاتين "غامضتين" في البصرة

شفق نيوز- البصرة

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، عن متابعتها لملابسات حادثتي وفاة منفصلتين شهدتهما المحافظة مؤخراً، إحداهما تتعلق بوفاة متهم أثناء مطاردته في قضية مخدرات، والأخرى بطبيبة انتحرت.

وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز إن "المكتب يتابع بقلق بالغ حادثتي الوفاة، لما تنطويان عليه من مؤشرات خطيرة قد تمسّ مبادئ حقوق الإنسان، وتستدعي الوقوف عند تفاصيلها والتثبت من ظروف حدوثها بشكل دقيق".

وأضاف أن "وفاة المتهم بملف المخدرات جرت أثناء ملاحقته من قبل الجهات الأمنية، وقد تخللتها عملية إطلاق نار، ما يستوجب التحقيق في مدى التناسب في استخدام القوة، وضرورة كشف جميع ملابسات الحادث للرأي العام".

وأشار إلى أن "القضية الثانية تخص طبيبة أعلن عن انتحارها في مرحلة أولية، إلا أن حساسية الموقف وأهميته المجتمعية يتطلبان تحقيقاً موسعاً لكشف الحقيقة وتبديد الشكوك إن وجدت، بما يحفظ كرامة الضحية ويطمئن ذويها".

وأوضح التميمي، أن "المكتب يطالب وزارة الداخلية وقيادة شرطة البصرة بالإسراع في إنجاز التحقيقات لكلا الحالتين، والإعلان عن نتائجها بشفافية، التزاماً بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وحفاظاً على ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والقضائية".