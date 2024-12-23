"حقوق الإنسان" تحصي حالات الانتحار في ديالى وتحمل "الربا" المسؤولية

شفق نيوز/ كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ديالى، يوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 60 حالة انتحار انتهت بالوفاة في المحافظة خلال العام الحالي.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "إحصائية حالات الانتحار التي انتهت بالوفاة في المحافظة حتى الآن تجاوزت الـ60 حالة، فضلاً عن تسجيل عشرات المحاولات التي تم إنقاذها".

وأضاف "أبرز أسباب حالات الانتحار في المحافظة هي المشاكل الاقتصادية والنفسية والخيانة الزوجية والتعامل بالربا أو ما يعرف بـ(الفايز)".

وأكد أن "العديد من الضحايا أقدموا على إنهاء حياتهم بسبب تراكم الديون عليهم من قبل مكاتب الصيرفة التي تتعامل بالربا (الفايز) بمبالغ اضطرتهم إلى خسارة منازلهم وتفكك عوائلهم وهو ما دفعهم للانتحار".

وبين مهدي أن "ظاهرة التعامل بالربا متفشية بشكل كبير وخلقت الكثير من المشاكل في المجتمع بسبب غياب الرقابة والإجراءات الحكومية الرادعة في محاسبة المتورطين بها"، داعياً إلى "ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة لمنع انعكاساتها السلبية في المجتمع".