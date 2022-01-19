حقوق الإنسان تحذر من آثار "الصقيع" على النازحين في سنجار: يهدد بكارثة إنسانية

شفق نيوز/ حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، يوم الأربعاء، من الاثار الصحية السيئة المترتبة بسبب موجة الصقيع والبرد التي تجتاح اغلب المناطق الشمالية من العراق والتي القت بظلالها على الفئات المستضعفة والمتضررة منها وخاصة النازحين منهم.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتبها في محافظة نينوى تسلم سلسلة نداءات تفيد بتعرض قضاء سنجار لموجة صقيع وثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق ومن خلال ما اشرته الارصاد الجوية العراقية والتي اثرت من خلالها على أغلب مخيمات النازحين في المنطقة ومنها مخيم سردشتي في جبل سنجار".

واضاف أن "هناك مئات العوائل المحاصرة نتيجة موجة الثلج القوية التي اجتاحت المنطقة وان الظروف الجوية اذا ما استمرت سوف تؤدي إلى كارثة إنسانية بحق المواطنين المقيمين في المنطقة، يرافقه نقص ملحوظ في الكهرباء والماء والوقود ، لاسيما وان اغلب ساكني هذه المخيمات من الاطفال النازحين وكبار السن ويعيشون في اماكن لا تتوافر فيها متطلبات التدفئة، مما ادى الى اصابة العديد منهم الى نزلات البرد في ظل انتشار وباء متحور فيروس كورونا (اوميكرون) الذي حذرت منه وزارة الصحة خلال الايام الماضية".

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة الهجرة العراقية والجهات الساندة لها والادارة المحلية في محافظة نينوى وقيادة عمليات نينوى بـ"تكثيف الجهود وايصال المساعدات العاجلة والملابس والفرش والاغطية ومادة النفط الابيض والبنزين بكافة الوسائل المتاحة، لمنع حدوث كارثة انسانية في المنطقة".

وأكدت على "ضرورة توزيع الكرفانات للنازحين المتبقين في المخيمات وايصال الكهرباء والماء لهم والتي اصبحت من الضرورات القصوى والاسراع باعادة النازحين لمناطقهم التي نزحوا منها وتوفير البيئة اللازمة لاعادة الحياة لمناطقهم ومن كافة الجوانب".