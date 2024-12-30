حقوق الإنسان النيابية: والد الطفل المتوفي جراء التعنيف في كركوك "إرهابي"

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، يوم الإثنين، عن تفاصيل عائلة الطفل الذي توفي نتيجة تعرضه للتعنيف في كركوك، مؤكدا أن والده إرهابي وأنهم ليسوا من أهالي المحافظة، وفيما بين أن هناك متابعة للتحقيقات، أكد أن "أمن كركوك في خطر".

وقال الصالحي، في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "الطفل الذي توفي في كركوك، نتيجة تعنيفه من ذويه، يدعى نيسان غسان، واتضح أن والده إرهابي ومحكوم عليه بالسجن 35 سنة، كما أن ثلاثة أخوته إرهابيين مقتولين، وهناك أربعة آخرين موجودين في كركوك".

وأضاف أن "عائلة الطفل ليست من كركوك، بل تسكن فيها، فهم من سكنة محافظة مجاورة"، مبينا أن "الطفل تعرض للتعذيب وننتظر نتائج الطب العدلي وتقريره عن جثة الطفل المعنف".

وتابع أن "كركوك أصبحت مرتعا للإرهابين، حيث تسكن عائلة الطفل في دار تجاوز، وهم ليسوا من أهالي المحافظة، فلماذا لا يعودون إلى محافظاتهم"، مؤكدا أن "الطفولة في خطر بالعراق".

ولفت إلى أن "التحقيق مستمر في قضية الطفل المعنف، وسيتم الإعلان عنها بصورة كاملة، حيث هناك آثار تعذيب وتعنيف على الجثة"، مبينا أن "أمن كركوك في خطر ويجب إعادة العائلات التي جاءت للمحافظة إلى مناطقها الأصلية".

وكان مصدر طبي في مستشفى كركوك العام، كشف في وقت سابق من اليوم، عن وفاة الطفل المعنف من قبل عائلته متأثراً بجروحه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطفل البالغ من العمر 10 سنوات توفي بعد ظهر اليوم متأثراً بالإصابات الناتجة عن تعنيفه والتي نتج عنها نزيف داخلي حاد، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وكان مصدر في دائرة صحة كركوك، أبلغ في وقت سابق من اليوم وكالة شفق نيوز، أن طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات نُقل إلى مستشفى كركوك العام بادعاء المرض، ولكن بعد فحص جسده، تبين تعرضه لإصابات خطيرة نتيجة ضرب مبرح.

وأوضح المصدر أن "الطفل اعترف بأن عمه هو من قام بضربه، إذ يعيش الطفل مع عائلة عمه بعد اعتقال والده وانفصال والدته"، مؤكدا أن "الشرطة ألقت القبض على عم الطفل وأحالته إلى السجن، بينما يخضع الطفل للعلاج في المستشفى تحت إشراف طبي دقيق".

وغالبا ما تثار قضايا تعنيف الأطفال في مختلف المحافظات العراقية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ذوي الطفل، وبحسب إحصائية صادرة عن المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فإن نسبة الاعتداء على الأطفال تشكل 6% من حالات العنف الأسري، الذي يشمل الاعتداء على الزوجة والآباء وغيرها من الحالات.