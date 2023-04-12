حقوق الإنسان النيابية: سجن النساء في بغداد يحوي أربعة أضعاف طاقته الإستيعابية

شفق نيوز/ أعلنت عضو مجلس النواب عن لجنة حقوق الإنسان النيابية نيسان عبد الرضا الزاير، يوم الأربعاء، أن سجن النساء في العاصمة بغداد يحتوي على أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية من النزيلات.

جاء ذلك خلال تفقدها سجن النساء في العاصمة بغداد للاطلاع على اوضاعه، وفقا لبيان صادر عن مكتبها اليوم.

ونقل البيان عن الزاير قولها: إن السجن يحوي 4 أضعاف طاقته الاستيعابية من النساء المحكومات بالجرائم كالارهاب والمخدرات والتسول والبغاء، لافتة الى أن السجن يضم عددا من القاعات التي تستوعب نحو 190 نزيلة، لكننا وجدنا نحو 664 محكومة في كل قاعة اي مايعادل اكثر من 2500 نزيلة.

وبينت ان هذا الامر مخالف لحقوق الانسان ولاسيما ان غالبية المحكومات من الجنسيات الاجنبية من أُسر داعش الارهابي.

كما اشارت عضو اللجنة الى وجود تأخير في تسفير النزيلات الاجنبيات مع اطفالهن الى بلادهن بعد صدور الاحكام من قبل القضاء العراقي، مضيفة ان هذا العدد الكبير في سجن النساء يقابله وجود سبعة باحثين داخل السجن، مما يستدعي الى تدخل فوري من الجهات المختصة لمعالجته.