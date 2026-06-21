حقوق الإنسان: التعامل غير القانوني مع المواطنين يقوض الثقة بالأجهزة الأمنية

شفق نيوز- بغداد

أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم الأحد، عن أسفها إزاء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالات تعامل "غير الإنسانية وغير القانونية" من قبل عدد من رجال الشرطة مع مواطنين في محافظتي كربلاء وكركوك.

وذكرت المفوضية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه التصرفات الفردية المخالفة للقانون من شأنها أن تقوض الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن، وتسيء إلى التضحيات التي يقدمونها في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأكدت، استمرار تعاونها مع وزارة الداخلية، ممثلة بمديرية حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ ورش ودورات تدريبية تستهدف رجال الشرطة والعاملين في مجال إنفاذ القانون في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية في التعامل مع المواطنين، ولا سيما أثناء إجراءات الضبط والتوقيف والإحالة إلى المحاكم.

وأشادت المفوضية، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمحاسبة المتسببين بهذه الخروقات، داعية في الوقت ذاته إلى تكثيف برامج التدريب والتوعية المستمرة لمنتسبي الأجهزة الأمنية بما يضمن صون كرامة المواطن، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت إلى "أهمية اعتماد المعايير الحقوقية في أداء الواجبات الأمنية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية".

ويأتي موقف المفوضية في وقتٍ تواجه فيه الأجهزة الأمنية في العراق انتقادات حقوقية متزايدة بشأن طريقة تعامل بعض منتسبيها مع مدنيين ومخالفين، وسط مطالبات بضبط السلوك الميداني للقوات الأمنية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد السلوك المهني.