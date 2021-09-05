حقوق الانسان في ديالى تطالب بحماية الصحفيين ومرشحي الانتخابات من العنف

شفق نيوز/ طالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، يوم الاحد، بخطط متكاملة لحماية الصحفيين والمرشحين من سلوكيات العنف وتداعيات التنافس الانتخابي غير المشروع.

وعلى خلفية استهداف منزل مراسل صحفي بقنبلة يدوية في بعقوبة، امس السبت, قال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي لوكالة شفق نيوز، "يجب اعتماد خططاً امنية واستخبارية لحماية الصحفيين والمرشحين والمناطق الامنة من هجمات عنف محتملة ومنافية لحرية التعبير في ظل تصاعد حمى التنافس الانتخابي في المحافظة".

واضاف ان "تقييد حرية التعبير وعدم تقبل الانتقاد والرأي الاخر سلوكيات منافية للعملية الديمقراطية وحرية الفرد الشخصية والثقافية"، عازيا اتساع حوادث الاستهداف الى "عدم اقرار قانون الجرائم المعلوماتية والذي يجب اقراره والاتفاق على نقاطه الخلافية والمثيرة للجدل وتسويتها".

ولفت المجمعي الى "وجود المال السياسي والنفوذ وعدم الشعور بالمسؤولية واللامبالاة بقوة القانون والدولة، ربما تستغل للوصول الى قبة البرلمان ما يولد استهدافاً لحياة المواطن وتكميم الافواه بالقوة".

ودعا المجمعي الى "توثيق التعاون بين الصحفيين والاجهزة الامنية لمنع وقوع حوادث الاستهداف والحد من اضرارها الى جانب سرعة انجاز التحقيقات الامنية في ظل وجود كاميرات المراقبة واجهزة الكشف واعلانها بشكل شفاف للرأي العام".

ويرجح مراقبون في ديالى تصاعد عمليات الاستهداف وحوادث العنف ضد الشخصيات الاعلامية والمدونين والناشطين المدنيين مع قرب موعد الانتخابات واشتداد التنافس بين قوة متعددة الطوائف والانتماءات.