حقوق الانسان في العراق: مدارس اهلية تهدد حياة الطلبة للخطر

شفق نيوز/ اتهم عضو مفوضية حقوق في العراق فاضل الغراوي، يوم الاثنين، "مدارس اهلية" بعدم الالتزام بقرارات خلية الازمة، مشيراً إلى أنها فتحت ابوابها أمام الطلبة قبل ثلاثة اشهر دون اخذ احتياطات صحية .

وقال الغراوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العديد من المدارس الاهلية عرضت حياة الطلاب الى خطر محدق لعدم التزامها بقرارات خلية الازمة الصحية واتخاذ اجراءات التعقيم والتعفير والتباعد في المدارس، مبيناً أن العام الدراسي لم يبدأ حتى الآن.

وتساءل الغراوي، من هي الجهة التي اعطت الموافقات للمدارس الاهلية ببدء العام الدراسي الحالي قبل ثلاثة اشهر، وهل هذه المدارس لديها قوانين خاصة بحيث لاتلتزم بقرارات وزارة التربية مهددة حياة الطلاب فقط لاخذ الاقساط منهم.

وطالب وزارة التربية والمحافظين باتخاذ كافة الاجراءات بحق المدارس المخالفة اضافة الى الزامها بتطبيق الدراسة لمدة يوم واحد في المدارس وباقي الايام عن طريق المنصات الالكترونية حسب القرارات الاخيرة لوزارة التربية مع اتخاذ كافة الاجراءات لحماية الطلبة من تفشي وباء كورونا.

واضاف الغراوي ان المفوضية ستقوم باحالة شكوى رسمية ضد هذه المدارس الاهلية الى محكمة حقوق الانسان لعدم التزامها بقرارات خلية الازمة ووزارة التربية وتعريض حياة الطلاب للخطر وتغليب مصالحها الشخصية على المصالح العامة .

وقال وزير التربية الاتحادي علي حميد الدليمي أمس الاحد، ان الوزارة انهت الاجراءات الصحية، والتدابير الوقائية من فيروس كورونا للبدء بالعام الدراسي الجديد.

وقال في تصريح للصحفيين ان خلية الازمة وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حددت يوم 29 – 11 – 2020 موعدا للبدء بالعام الدراسي الجديد للصفوف والمراحل كافة.

واكد ان الطلبة والتلاميذ سيباشرون الدوام في صفوفهم الدراسية يوما واحد بالاسبوع، وباقي الايام يتلقون التعليم عن بُعد بطريقة "اولاين".