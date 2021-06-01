سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حقوق الانسان في العراق تحدد 4 معوقات تحول دون عودة النازحين لمناطقهم

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-01T06:48:10+0000
حقوق الانسان في العراق تحدد 4 معوقات تحول دون عودة النازحين لمناطقهم

شفق نيوز/ حدد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الثلاثاء، أربع معوقات تحول دون عودة النازحين من المخيمات الى مناطقهم الاصلية.

وقال الغراوي، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المفوضية ومن خلال فرقها الرصدية وزيارتها الدورية لجميع مخيمات النزوح اشرت استمرار المعاناة الانسانية لالاف النازحين بسبب استمرار بقاءهم في هذه الاماكن لفترة طويلة من الزمن.

وأضاف الغراوي أن النازحين تعرضوا لصدمات نفسية ومشاكل صحية وفقد العديد من الاطفال حقهم في التعليم بسبب بقاءهم في المخيمات.

وبين أن عدم صرف التعويضات وتأمين متطلبات العودة الطوعية وإعادة اعمار المناطق المدمرة لهم وعدم معالجة الاوضاع الاقتصادية لهم قد تكون تكون ابرز المعوقات التي تحول دون عودتهم طوعا.

ودعا الغراوي الحكومة الى تحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية بغلق كافة المخيمات داخل العراق والبالغة 26 مخيما واعادة النازحين طوعاً الى مناطقهم مع تقديم منحة عودة لكل عائلة نازحة بقيمة خمسة ملايين دينار وخصوصا بعد تحسن ايرادات الموازنة العامة واخضاع النازحين وخصوصا النساء والاطفال منهم الى برامج التاهيل النفسي والدعم الثقافي والعلمي.

وحذر عضو المفوضية من استمرار بقاء النازحين في المخيمات والذي يمكن ان يؤدي الى زيادة معاناتهم وخصوصاً في هذه الاجواء الحارة والظروف الصحية من انتشار جائحة كورونا والتي نامل من وزارة الصحة اطلاق حملة للتلقيح في كافة مخيمات النازحين.

related

خانقين تحسم جميع مشاكل قرار إغلاق مخيمات النزوح

Date: 2020-11-30 11:53:54
خانقين تحسم جميع مشاكل قرار إغلاق مخيمات النزوح

الهجرة العراقية تبدأ بإخلاء آخر مخيمات النازحين جنوبي الموصل

Date: 2021-01-12 12:08:49
الهجرة العراقية تبدأ بإخلاء آخر مخيمات النازحين جنوبي الموصل

نازحو الخازر: قطع الكهرباء عن المخيمات فعل سياسي وسنقطع طريق اربيل - الموصل

Date: 2021-02-09 10:03:32
نازحو الخازر: قطع الكهرباء عن المخيمات فعل سياسي وسنقطع طريق اربيل - الموصل

وزيرة الهجرة تؤكد المضي بإغلاق مخيمات النزوح ونائب عن نينوى يحذر من "قنابل موقوتة"

Date: 2021-02-11 14:51:01
وزيرة الهجرة تؤكد المضي بإغلاق مخيمات النزوح ونائب عن نينوى يحذر من "قنابل موقوتة"

العراق يعلن شمول 500 ألف نازح بلقاح كورونا

Date: 2021-02-21 14:24:52
العراق يعلن شمول 500 ألف نازح بلقاح كورونا

طوابير من العوائل النازحة في نينوى من دون مأوى بعد تخريب "حاج علي"

Date: 2019-09-13 14:59:19
طوابير من العوائل النازحة في نينوى من دون مأوى بعد تخريب "حاج علي"

وزيرة الهجرة تحدد أبرز الأسباب التي تدفع بالنازحين الى الانتحار

Date: 2021-02-22 13:30:57
وزيرة الهجرة تحدد أبرز الأسباب التي تدفع بالنازحين الى الانتحار

توثيق انتحار ثلاثة نازحين ايزيديين خلال شهر

Date: 2020-09-17 11:28:11
توثيق انتحار ثلاثة نازحين ايزيديين خلال شهر