حقوق الانسان في العراق تحدد 4 معوقات تحول دون عودة النازحين لمناطقهم

شفق نيوز/ حدد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الثلاثاء، أربع معوقات تحول دون عودة النازحين من المخيمات الى مناطقهم الاصلية.

وقال الغراوي، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المفوضية ومن خلال فرقها الرصدية وزيارتها الدورية لجميع مخيمات النزوح اشرت استمرار المعاناة الانسانية لالاف النازحين بسبب استمرار بقاءهم في هذه الاماكن لفترة طويلة من الزمن.

وأضاف الغراوي أن النازحين تعرضوا لصدمات نفسية ومشاكل صحية وفقد العديد من الاطفال حقهم في التعليم بسبب بقاءهم في المخيمات.

وبين أن عدم صرف التعويضات وتأمين متطلبات العودة الطوعية وإعادة اعمار المناطق المدمرة لهم وعدم معالجة الاوضاع الاقتصادية لهم قد تكون تكون ابرز المعوقات التي تحول دون عودتهم طوعا.

ودعا الغراوي الحكومة الى تحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية بغلق كافة المخيمات داخل العراق والبالغة 26 مخيما واعادة النازحين طوعاً الى مناطقهم مع تقديم منحة عودة لكل عائلة نازحة بقيمة خمسة ملايين دينار وخصوصا بعد تحسن ايرادات الموازنة العامة واخضاع النازحين وخصوصا النساء والاطفال منهم الى برامج التاهيل النفسي والدعم الثقافي والعلمي.

وحذر عضو المفوضية من استمرار بقاء النازحين في المخيمات والذي يمكن ان يؤدي الى زيادة معاناتهم وخصوصاً في هذه الاجواء الحارة والظروف الصحية من انتشار جائحة كورونا والتي نامل من وزارة الصحة اطلاق حملة للتلقيح في كافة مخيمات النازحين.