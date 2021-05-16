حقوق الانسان تطالب رئيس الوزراء بإطلاق مبادرة لإلغاء "غرامات" حظر التجوال

شفق نيوز/ طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور الغراوي، يوم الاحد، اطلاق مبادرة انسانية لإلغاء المخالفات التي حررت أثناء حظر التجوال، مؤكداً ان اقيامها بلغت عشرات الملايين من الدنانير.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الغرامات التي حررت أبان حظر التجوال من قبل مديرية المرور استهدفت سائقي التكسي وذوي الدخل المحدود.

وبين ان العديد من المواطنين لم يستطيعوا الالتزام بالحظر الامني المفروض بسبب حاجتهم الماسة الى ممارسة اعمالهم للحصول على مصدر رزق يسد حاجة عوائلهم الانسانية والمعيشية.

وطالب الغراوي؛ رئيس الوزراء ومدير المرور العام باطلاق مبادرة انسانية لالغاء كافة الغرامات التي حررت أثناء حظر التجوال وخصوصا نحن نعيش أيام عيد الفطر المبارك،عاداً هذه المبادرة بالواجب الإنساني تجاه المواطن.