سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حقوق الانسان تطالب رئيس الوزراء بإطلاق مبادرة لإلغاء "غرامات" حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-16T07:03:44+0000
حقوق الانسان تطالب رئيس الوزراء بإطلاق مبادرة لإلغاء "غرامات" حظر التجوال

شفق نيوز/ طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور الغراوي، يوم الاحد، اطلاق مبادرة انسانية لإلغاء المخالفات التي حررت أثناء حظر التجوال، مؤكداً ان اقيامها بلغت عشرات الملايين من الدنانير.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الغرامات التي حررت أبان حظر التجوال من قبل مديرية المرور استهدفت سائقي التكسي وذوي الدخل المحدود.

وبين ان العديد من المواطنين لم يستطيعوا الالتزام بالحظر الامني المفروض بسبب حاجتهم الماسة الى ممارسة اعمالهم للحصول على مصدر رزق يسد حاجة عوائلهم الانسانية والمعيشية.

وطالب الغراوي؛ رئيس الوزراء ومدير المرور العام باطلاق مبادرة انسانية لالغاء كافة الغرامات التي حررت أثناء حظر التجوال وخصوصا نحن نعيش أيام عيد الفطر المبارك،عاداً هذه المبادرة بالواجب الإنساني تجاه المواطن.

related

مفوضية حقوق الإنسان تدعو المرور العامة الى عدم فرض غرامات "قسرية" على المواطنين

Date: 2021-05-07 13:46:25
مفوضية حقوق الإنسان تدعو المرور العامة الى عدم فرض غرامات "قسرية" على المواطنين

صحة الأنبار توضح ملابسات الإعلان المفاجئ عن حظر التجول

Date: 2021-04-22 19:11:23
صحة الأنبار توضح ملابسات الإعلان المفاجئ عن حظر التجول

السلطات العراقية تقرر تمديد حظر التجوال الخاص بكورونا

Date: 2021-02-28 21:20:35
السلطات العراقية تقرر تمديد حظر التجوال الخاص بكورونا

رغم تمديد حظر التجوال.. غداً دوام رسمي في ذي قار

Date: 2020-11-28 17:42:44
رغم تمديد حظر التجوال.. غداً دوام رسمي في ذي قار

واسط تستثني عشر فئات من حظر التجوال

Date: 2021-02-18 11:42:18
واسط تستثني عشر فئات من حظر التجوال

وثيقة .. كركوك تصدر ضوابط وتعليمات جديدة تخص حظر التجوال الشامل

Date: 2020-06-02 14:03:01
وثيقة .. كركوك تصدر ضوابط وتعليمات جديدة تخص حظر التجوال الشامل

تحديد الفئات المستثناة من حظر التجوال الشامل

Date: 2021-05-04 15:19:07
تحديد الفئات المستثناة من حظر التجوال الشامل

الموصل تختنق مروريا بعد انتهاء أيام الحظر الشامل (صور)

Date: 2021-03-01 11:33:40
الموصل تختنق مروريا بعد انتهاء أيام الحظر الشامل (صور)