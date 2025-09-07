حقوق الانسان النيابية: التحول الذكي للطاقة الكهربائية في كركوك "تعسفي"

شفق نيوز- كركوك

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، اليوم الأحد ، أن مشروع التحول الذكي للطاقة الكهربائية في كركوك "تعسفي"، لافتا إلى وجود مخالفات كثيرة في المشروع ولن تمر من دون محاسبة.

وقال الصالحي، النائب عن كركوك ورئيس الكتلة التركمانية فيه، لوكالة شفق نيوز، عقب زيارته فرع توزيع كهرباء كركوك ولقائه مدير الفرع المهندس ليث طلعت، "إننا اطلعنا على واقع الشبكة الكهربائية في المحافظة والصعوبات التي تواجه تجهيز المواطنين بالطاقة".

وأضاف أن "الموضوع لم يعد مجرد أعباء مالية إضافية على الأهالي، بل رافقته مخالفات واضحة وإجراءات تعسفية تستوجب وقفة جدية ومراجعة عاجلة"، منتقداً في الوقت ذاته "صمت إدارة محافظة كركوك تجاه ما يتعرض له الأهالي من ظلم وتجاوزات".

وشدد الصالحي على أن "كرامة أبناء كركوك بكل مكوناتها خط أحمر لا يُسمح المساس به"، مبيناً أن لجنة وزارية مختصة ستصل قريباً للتدقيق في ملف خصخصة الكهرباء.

وأوضح أن "المخالفات، إن لم تُعالج بشكل عاجل، فسيتم التصدي لها بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين".

وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قد أكد خلال مراسم توقيع عقود تنفيذ مشروع التحول الذكي للطاقة الكهربائية نهاية العام الماضي، أن المشروع سيضمن تزويد الكهرباء على مدار 24 ساعة يوميا، مما سيخدم أكثر من 130 ألف مشترك في محافظات واسط وكركوك وديالى والأنبار كمرحلة أولى.

ويعود مشروع التحول الذكي للطاقة الكهربائية الى عام 2016 عندما أطلقته الحكومة، وذلك لتقليل الهدر في استهلاك الطاقة وتحسين الجباية من خلال التعاقد مع شركات أهلية تتولى توزيع الكهرباء وجمع أجورها.

ورغم تطبيق المشروع في عدة مناطق من بغداد ومحافظات أخرى، إلا أنه واجه احتجاجات واسعة بسبب ارتفاع مبالغ الجباية واتهامات للشركات باستخدام أساليب "تعسفية" بحق المواطنين.