حقوق الانسان: ارتفاع نسبة التعاطي والمتاجرة بالمخدرات في ديالى خلال آخر 3 سنوات

شفق نيوز/ كشف مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدلات التعاطي والمتاجرة بالمخدرات في المحافظة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "نسبة نقل وتعاطي المخدرات ارتفعت بسبب عدم وجود إحصائيات امنية دقيقة حيال الأشخاص المعتقلين بجرائم المخدرات يومياً أو شهرياً وان النسبة بتزايد كبير".

وعزا أسباب ارتفاع نقل وتعاطي المخدرات في ديالى إلى "موقعها الاستراتيجي بعدما كانت معبراً للمخدرات بين دول الجوار وبين إقليم كوردستان، إلا أنها دخلت خانة المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها بنسب ملحوظة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة".

وكشف المجمعي ان "المخدرات باتت تستهلك بنسب اكبر او مقاربة للتعاطي في المحافظات الجنوبية، وأصبحت مستهلكة للمخدرات ما يتطلب إجراءات ووقفات حازمة من قبل الجهات المعنية بهذا الملف وحماية المجتمع من آفته الفتاكة".

وتعد المناطق الشرقية للعراق المحاذية لحدود إيران ممراً لتهريب المخدرات حيث يتخذ التجار طرقاً مختلفة لإدخال المواد المخدرة الى البلاد.