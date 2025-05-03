حفل زفاف يتحول إلى حلبة ملاكمة والشرطة العراقية تتدخل لفض الاشتباك

شفق نيوز/ تحوّل حفل زفاف أُقيم مساء السبت، في حي "واحد حزيران" جنوبي مدينة كركوك، إلى ساحة شجار عنيف بين عدد من المدعوين، ما استدعى تدخل قوات الشرطة لاحتواء الموقف وفرض النظام.

وأفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن "مشادة كلامية نشبت بين عدد من الحاضرين داخل الحفل في حي واحد حزيران جنوب كركوك، وسرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي، استخدمت فيه الكراسي والأدوات الزجاجية والتواثي والسكاكين، ما أسفر عن وقوع إصابات عدة".

وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة حضرت إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغًا بوجود مشاجرة، وتمكنت من فض الاشتباك وإعادة السيطرة على الوضع داخل القاعة"، موضحاً أن "المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الشجار ومحاسبة المتسببين به".

وفي السياق، شهدت مدينة كركوك، اليوم السبت، حادثًا غريبًا بعدما اقتحمت مركبة مسرعة أحد محال بيع الأثاث المنزلي في شارع بغداد، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "سيارة مدنية فقد سائقها السيطرة عليها لأسباب غير معروفة، لتقتحم واجهة محل للأثاث المنزلي في شارع بغداد وسط كركوك، متسببة بتحطيم الواجهة الأمامية للمحل واستقرار السيارة داخل المجمع التجاري".

وبين المصدر، أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات، لكن الخسائر المادية في المحل كانت كبيرة، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة بشكل دقيق".

وفي إفادته الأولية للشرطة، قال السائق إن "السيارة فلتت من يده ولم يتمكن من السيطرة عليها"، فيما تجري السلطات المعنية مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد السبب الحقيقي للحادث.