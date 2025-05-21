حفل زفاف عراقي تحت وابل الرصاص.. العريس والمحتفلون في قبضة الأمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على عدد من الأشخاص خلال حفل زفاف في قضاء الضلوعية جنوبي المحافظة، بسبب إطلاق نار عشوائي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفارز الأمن الوطني والشرطة المحلية تحركت إلى موقع الحفل بعد ورود بلاغات عن إطلاق نار كثيف، وتم اعتقال العريس وشخصين آخرين من الحاضرين.

وأوضح المصدر أن العريس تم إخلاء سبيله لاحقًا بعد التأكد من عدم مشاركته في إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الشخصين اللذين أطلقا النار تم وضعهما قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق، فيما صودرت الأسلحة المستخدمة.

وتابع المصدر أن القوات الأمنية تواصل تنفيذ توجيهات صارمة بمنع مظاهر إطلاق النار العشوائي خلال المناسبات، لما تشكّله من تهديد مباشر على سلامة المواطنين.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الأعراس والمناسبات الاجتماعية في عدد من مدن العراق، رغم التحذيرات الرسمية والإجراءات القانونية الرادعة.