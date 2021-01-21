حفل زفاف بكركوك يتحول لمأساة .. سقوط جرحى بإطلاق نار

شفق نيوز/ أفاد ضابط في الشرطة العراقية يوم الخميس بإصابة عدد من الاشخاص جراء إطلاق عيارات نارية خلال حفل زفاف في احد احياء مدينة كركوك.

وقال الضابط لوكالة شفق نيوز، ان ما لا يقل عن ستة اشخاص اصيبوا بجروح متفاوتة ليلة امس في الحي العسكري بكركوك نتيجة اطلاق العيارات النارية العشوائية في الهواء تعبيرا عن الفرح.

واضاف الضابط ان القوات الامنية القت القبض على شخصين ممن مطلقي النار، واودعتهم في الحبس.

وتشهد اغلب المناسبات السعيدة والحزينة على حد سواء في مناطق ومدن العراق اطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي وبالهواء تعبيرا عن الفرح والحزن في ظاهرة واجهت انتقادات واسعة بسبب سقوط قتلى وجرحى على اثرها.

ورغم تشديد السلطات الامنية الاجراءات، ووعظ المرجعيات الدينية للكف عن هذه الظاهرة الا انها ما تزال مستمرة.