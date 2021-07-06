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حفاظاً على جماليتها.. بلدة عراقية توزع "أكشاكاً عصرية" على العاطلين

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-06T17:15:54+0000
حفاظاً على جماليتها.. بلدة عراقية توزع "أكشاكاً عصرية" على العاطلين

شفق نيوز/ اعلنت إدارة قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن انجاز خطة لتشغيل العاطلين وازالة التجاوزات على الاملاك الحكومية، من خلال توزيع "أكشاك عصرية".

وقال قائممقام القضاء حيدر اسماعيل البلداوي لوكالة شفق نيوز، انه "تمت المباشرة بتوزيع اكشاك عصرية للعاطلين في المدينة شملت 54 مستفيدا لمعالجة ظاهرة التجاوزات غير الحضارية على الاملاك العامة وتأثيراتها السلبية على جمالية المدينة".

واشار الى "مشاريع اخرى للاكشاك العصرية تتضمن اكثر من 90 كشكا على طريق الامام محمد في اطراف بلد، و11 كشكا اخر في منطقة بنت الحسن داخل القضاء".

وبين البلداوي ان "مشاريع الاكشاك نفذت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبلدية قضاء بلد"، معتبرا مشاريع الاكشاك "خطوة رائدة لتشغيل اكبر عدد من العاطلين ومعدومي الدخل وفق آليات وضوابط تضمن للمستحقين اولوية في مشاريع الاكشاك العصرية".

ويقع قضاء بلد جنوبي صلاح الدين ويبلغ عدد سكانه اكثر من 80 الف نسمة.

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