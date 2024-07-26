حفاظاً على المياه الجوفية.. كركوك تعلن ردم 14 حوضاً لتربية الأسماك

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صيانة مشاريع ري وبزل كركوك، يوم الجمعة، ردم 14 حوضاً لتربية الأسماك، عازية ذلك الى الحفاظ على المياه الجوفية.

وقال مدير دائرة صيانة مشاريع ري وبزل كركوك محمد مهدي خورشيد لوكالة شفق نيوز، إن "الثروة المائية والخزين تعتبر من أهم الموارد المائية في كركوك، وقيام بعض الأفراد بممارسة تربية الأسماك في مناطق متفرقة يعد انتهاكًا للتعليمات الحكومية".

وأضاف "قامت دائرتنا بحملة جديدة على احواض تربية الاسماك في قضاء داقوق (40كم جنوب كركوك)، وتم ردم 14 حوضًا لتربية الأسماك كجزء من جهودنا لإزالة التجاوزات على الشبكة المائية في أطراف كركوك"، مبيناً أن "ردم هذه الأحواض يأتي للمحافظة على مسارات المياه في مشروع ماء كركوك وكذلك المياه الجوفية".

وكانت دائرة زراعة كركوك أعلنت، بتاريخ 11 حزيران 2024، أن لجنة حكومية تمكنت خلال الفترة الماضية من ردم 272 حوضاً لتربية الأسماك وجميعها في قضاء داقوق (35 كم جنوب كركوك)، كانت قد بنيت بصورة غير قانونية ولم تمنح الإجازات الرسمية".

وأشارت الى أن "الأحواض المجازة رسمياً من قبل دائرة زراعة كركوك هي 30، لكن العاملة 3 فقط، والبقية متوقفة لأسباب تعود لأصحاب الإجازات".

ومع ردم أحواض الأسماك، شكا متعاملون ومواطنون من ارتفاع سعر السمك إلى أكثر من ستة آلاف دينار (4 دولارات).