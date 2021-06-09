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حفارة حكومية تتسبب بانقطاع مياه الشرب عن الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-09T13:02:55+0000
حفارة حكومية تتسبب بانقطاع مياه الشرب عن الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بانقطاع المياه عن العديد من المناطق في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سبب انقطاع المياه عن مدينة الناصرية هو تعرض الأنبوب الناقل لمياه الشرب الى هذه المناطق لكسر تسببت به حفارة برمائية تابعة لوزارة الإسكان والأعمار".

وبين ان "الحفارة واثناء عملها في بناء الجسر الكونكريتي وسط الناصرية اصطدمت بصخرة كبيرة في نهر الفرات، مما ادى الى انقلابها واصابة انبوب نقل الماء".

بدوره قال مدير طرق وجسور ذي قار، عادل عبد الامير لشفق نيوز، إن "الفرق الفنية شارفت على الانتهاء من انتشال الحفارة من المياه".

واشار الى أن الحادث "تسبب بخسائر بلغت حتى الآن 20 مليون دينار عراقي، كون الحفارة تعرضت لتلف كبير".

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