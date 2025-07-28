حظر واردات وتعقيم المركبات.. العراق يتحرك بعد تفشي الحمى القلاعية في تركيا

شفق نيوز– بغداد

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، اتخاذ أقصى درجات الرصد الوبائي للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية، وبينما أوصت بمفاتحة ممثلية إقليم كوردستان بمنع حركة الحيوانات ومنتجاتها من تركيا إلى العراق، شددت على ضرورة تعقيم المركبات الداخلة إلى البلاد من المنافذ التركية بمضادات الفيروسات.

وقال مدير الدائرة، ثامر الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم "اتخاذ أقصى درجات الرصد الوبائي للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية بعد التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها السلطات التركية بإغلاق جميع أسواق بيع الحيوانات لتفشي مرض الحمى القلاعية".

وأكد الخفاجي على "ضرورة مفاتحة ممثلية إقليم كوردستان بمنع حركة الحيوانات ومنتجاتها من تركيا إلى العراق ومن جميع المنافذ الحدودية، وضرورة تعقيم المركبات الداخلة إلى العراق من المنافذ التركية بمضادات الفيروسات".

ومن الإجراءات أيضاً بحسب الخفاجي "التوجيه إلى المستشفيات البيطرية في (نينوى، كركوك، صلاح الدين، وديالى) لرفع مستوى الرصد الوبائي للحيوانات الداخلة من الإقليم والإبلاغ الفوري عن أية حالة اشتباه بمرض الحمى القلاعية".

بالإضافة إلى "تقييد حركة الحيوانات في المحافظات كافة إلا بشهادة صحية بيطرية والتأكيد على رفع مستوى الرصد الوبائي وإرسال عينات مرضية إلى قسم المختبرات والبحوث البيطرية المركزي".

جدير بالذكر أن الحمى القلاعية، من الأمراض المشتركة بين الإنسان ولكنه حيواني بالدرجة الأولى ويظهر على الأبقار والجاموس على شكل قرح في اللثة مع سيلان اللعاب والتهابات شديدة.