حظر مكبرات الصوت والتبرعات والسلاح.. ديالى تتهيأ لعاشوراء بإجراءات خاصة

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى الشروع بخطة محرم الأمنية بمشاركة الدوائر الخدمية والأجهزة الأمنية والمواكب الحسينية المنتشرة في عموم المحافظة.

وقال مسؤول المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من 650 موكبا وهيئة حسينية ستقيم شعائر عاشوراء في عموم ديالى وفق خطط امنية وخدمية تتضمن عدة محاور ومضامين، أبرزها الجانب الخدمي وتأمين الدعم اللوجستي للمواكب الخدمية والجانب التوعوي ضمن مسؤوليات المواكب والهيئات الحسينية والجانب الأمني والذي يشمل تأمين وحماية المواكب الحسينية.

وكشف طاهر عن توجيهات دينية لأداء مراسم عاشوراء في ديالى تشمل إقامة الشعائر داخل دور العبادة منع اغلاق الطرق وعدم إطلاق مكبرات الصوت في المناطق السكنية وعدم المساس بمصالح المواطنين اليومية وعدم حمل السلاح داخل المراسم الحسينية باستثناء الأجهزة الأمنية ومنع استغلال الشعائر الحسينية للترويج السياسي او لاي جهة أخرى.

واكمل "التوجيهات نصت على عدم جمع الأموال من المحال التجارية والدوائر الدولة لتمويل المواكب والشعائر والاعتماد على الاكتفاء الذاتي ورفض الخطابات المحرضة على الكراهية والتشنج الاجتماعي وجعلها بابا لتوحيد الصفوف ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين جميع المكونات".

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني، بالشروع بعمليات نوعية واستباقية في محيط بعقوبة لتأمين مراسم عاشوراء والتهيئة لخطة محرم وتطويق البؤر والأماكن المشتبه بها لتفادي أي مخططات.

وأكد أن العمليات انطلقت في محيط المدن الساخنة وبمشاركة التشكيلات الأمنية الساندة ووحدات مكافحة المتفجرات.

وتشهد اغلب المحافظات العراقية مع بدء شهر محرم طقوساً ومراسم خاصة لإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين "ع" في واقعة الطف سنة 61هـ، إذ يحيونها في مناطقهم 50 يوما تنتهي بتوجههم الى مدينة كربلاء في 20 صفر من كل عام.