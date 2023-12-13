حظر سير عجلات حمل والدراجات النارية داخل المدن العراقية في يوم الاقتراع

شفق نيوز/ أصدرت اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات، يوم الأربعاء، توجيهاتها بخصوص حركة العجلات في يوم الاقتراع والتي شملت حظر سير بعض عجلات الحمل والدراجات النارية داخل المدن العراقية.

وقالت اللجنة في منشور لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حركة العجلات في يوم الاقتراع شمل حظر حركة عجلات الحمل أكثر من (5) أطنان داخل مراكز المدن ومنع حركة الدراجات النارية".

وأضافت أن "الحظر شمل أيضاً العربات التكتك والستوتة بمختلف أنواعها وخاصة بالقرب من المراكز الانتخابية والأهداف الحيوية ذات العلاقة اعتبارا من الساعة 1:00 يوم 18 كانون الأول 2023 ولغاية الساعة 6:00 يوم 19 كانون الأول 2023".