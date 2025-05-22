حظر تصدير "الدجاج البرازيلي" إلى العراق بعد تفشي إنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية، يوم الخميس، حظر تصدير دجاجها الذي ينتشر على نطاق واسع حول العالم، إلى العراق ودول عدة، بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

ونقلت وكالة رويترز، عن الوزارة، آخر تحديث لقائمة البلدان التي وضعت قيودا على تجارة الدجاج مع البرازيل "أكبر مصدر في العالم" بعد أن أكدت أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية.

وعليه، جرى تعليق التجارة في جميع الدواجن من البرازيل إلى الصين، الاتحاد الأوروبي، جنوب أفريقيا، بيرو، الجمهورية الدومينيكية، بوليفيا، المغرب، سري لانكا، باكستان - وكوريا الجنوبية وشيلي وكندا وأوروغواي وماليزيا والأرجنتين - العراق، تيمور الشرقية، الفلبين، الأردن - كولومبيا، المملكة المتحدة والبحرين وكوبا، مقدونيا، الجبل الأسود، كازاخستان، البوسنة والهرسك، أوكرانيا، طاجيكستان، روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان، المملكة العربية السعودية - انتقلت في 22 مايو من التعليق الذي يستهدف مدينة الجبل الأسود، اليابان، ‎الإمارات.