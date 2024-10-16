"حضّروا المدافئ وملابس الشتاء".. راصد جوي يحدد موعد "الموجة الباردة" وأول أمطار الجنوب

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، أن يدخل العراق، الأجواء الشتوية ودخول الموجة الباردة، بعد أيام قليلة وتحديداً يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في حين نبه إلى الحاجة لارتداء الملابس الشتوية وتشغيل المدافئ.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع ان تبدأ الموجة الهوائية الباردة تدريجياً يوم الجمعة المقبل وتؤدي إلى انخفاض ملحوظ بفارق كبير خاصة المنطقتين الوسطى والشمالية وقد تسجل معدلات حرارة عند بداية الثلاثينات".

وأضاف الزيادي، أن "الموجة الباردة تتعمق أكثر من يوم الاثنين 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أي منتصف الأسبوع المقبل، لتهوي الحرارة لأدنى مستوى في الرزنامة لأواخر درجات العشرينات ووسطها".

وبين أن "الموجة الباردة تشمل المناطق الجنوبية، وقد نشعر بأجواء خريفية لطيفة إلى باردة ليلاً، وقد يستوجب إشعال أجهزة المدافئ الكهربائية في ساعات الليل والصباح الباكر خاصة غربي البلاد والمدن الشمالية، وكذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية".

ولفت الزيادي، إلى أنه "بخصوص الأمطار، يتوقع أن تكون غداً الخميس أمطار متفرقة في أقصى المناطق الشمالية"، مبشراً العراقيين بأن "أول حالة ماطرة واسعة ستكون آخر الشهر وتحديداً يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث تزور المدن الجنوبية والفرات الأوسط، تعقبها حالة أخرى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ولكن ما زالت توقعاتها تحت المتابعة".