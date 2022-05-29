حصيلة إنهيار مطعم ليلى في بغداد تنتهي عند 4 وفيات واصابتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتهاء حصيلة ضحايا إنهيار مطعم "ليلى" وسط العاصمة بغداد عند 4 وفيات واصابتين.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن فرق الانقاذ انتشلت بعد ظهر اليوم، جثة جديدة من تحت انقاض مبنى المطعم المنهار، ليكون عدد الوفيات الكلي والنهائي 4 وفيات، فضلاً عن إصابتين لشخصين كانا خارج المبنى لحظة حدوث الانهيار".

وأشار المصدر، إلى أن "فرق الدفاع المدني انهت مهامها"، مؤكداً أنه "لم تتبقى اي جثث تحت الانقاض".

وبين المصدر، أن "خبير الادلة باشر مهامه والتي تستمر لساعات لمعرفة اسباب الحادث".

وفي وقت سابق، أفاد مسعفون ومصدر أمني مسؤول، بارتفاع حصيلة حادث إنهيار المطعم وسط العاصمة بغداد إلى وفاة ثلاثة عاملين.

وتسبب انفجار "مجهول" يرجح بأنه خلل بمنظومة الغاز، بانهيار مبنى مطعم (ليلى) الواقع ضمن شارع الوزراء في منطقة الجادرية وسط بغداد.