حصيلة نهائية لحادث سير مروّع في واسط

شفق نيوز / أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، مساء الخميس، بأن حصيلة ضحايا حادث السير المروع في محافظة واسط، بلغ خمس وفيات.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المتوفين من جراء الحادث جميعهم ذكور، وهم كل من (طاهر هليل صخي، أحمد فاضل دبيس، كتاب محمد حسين، علي جبر خشن، حيدر كريم هليل)".

وأضاف أن الضحايا جميعا أبناء أعمام من عائلة واحدة.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد ذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بوقت سابق من اليوم، أن حادث سير وقع في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، حيث اصطدمت سيارة نوع "أوباما" بمركبة حمل كبيرة، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص كانوا يستقلون السيارة الأولى.

وأضافت المديرية، أن الفرق استخدمت أجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لكي تتمكن من إخراج جثث الضحايا، ونقلها إلى دائرة الطب العدلي في واسط وتسليمها أصولياً وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وتشهد محافظة واسط بشكل متكرر حوادث سير مأساوية جراء تهالك الطريق الرئيسي الذي يربطها بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، إلى جانب السرعة الفائقة وعدم الالتزام بتعليمات السلامة والأمان.