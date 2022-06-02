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حصيلة أمنية بثلاثة حوادث جرت في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-02T20:24:44+0000
حصيلة أمنية بثلاثة حوادث جرت في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء الخميس، بمصرع ومقتل وإصابة أربعة أشخاص بحوادث أمنية شهدتها المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حادث تصادم لثلاث عجلات على الطريـق العـام (شطرة – غراف) شمالي محافظة ذي قار، أدى إلى وفاة أحد أصحاب العجلات على الفور".

وأضاف المصدر، أن "طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات تعرض لحادث دهس قرب قرية آل زيرج شمالي الناصرية، على يد عجلة مجهولة، لاذت بالفرار".

وأشار إلى أن "حادثاً آخر وقع بقضاء النصر شمالي مدينة الناصرية، وتمثل بتطور شجار عائلي إلى استخدام السلاح، وقتل شخص يبلغ من العمر   38 عاماً وإصابة والده الستيني في العمر برصاصة في بطنه، وتقدموا على إثرها بشكوى ضد الجناة".

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