حصيلة مفزعة.. العراق يعلن تسجيل 11 ألف حادث مروري تسبب بوفاة 3 آلاف شخص خلال 2022

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، تسجيل أكثر من 11 ألف حادث مروري تسبب بوفاة نحو 3 آلاف شخص خلال العام الماضي 2022.

وذكر بيان للجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تسجيل (11) الف و(523)حادثا مروريا خلال العام الماضي 2022 منها (3079) حادثا مميتا بنسبة (26.7%) وغير مميت (8444) حادثا وبنسبة (73.3%) عدا إقليم كوردستان، مقابل (10659) حادث في سنة 2021 وبارتفاع بلغت نسبته (8.1%)".

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي قوله، إن "عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة (6.8%) وارتفاع في عدد الجرحى بنسبة (12.9%) عن سنة 2021"، مشيرا الى ان "عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بلغ (3021) متوفيا، منهم (2474) متوفيا من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفية بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلا" نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 (الوفيات) (2828) أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2022 فقد بلغ (12677) مسجلا" نسبة ارتفاع مقدارها (12.9%) عن سنة 2021 حيث كانت (11230) جريحاً.

واشار الهنداوي الى ان "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادث بنسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس (3724) حادث بنسبة (32.3%) ثم حوادث الانقلاب (1098) حادث بنسبة (9.5%) أما الحوادث الأخرى فبلغت (208) حادث بنسبة (1.8%)، مبينا ان السائق كان سببا في تسجيل اعلى نسبة من الحوادث المرورية وبنسبة مقدارها (79.2%)، اما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%) أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث".