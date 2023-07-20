حصيلة مرعبة في ديالى.. أنهر الموت تحصد 26 ضحية خلال نصف موسم الصيف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة ديالى، يوم الخميس، حصيلة مرعبة بحوادث الغرق في المحافظة، مؤكدة تسجيل 26 حالة خلال نصف الموسم الصيفي الحالي (أي قرابة الشهرين ونصف الشهر).

ودعا مدير إعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "حملات توعية وتثقيف من خطر السباحة في الأنهر والجداول للشباب والصبية ممن لا يتقنون السباحة".

وأضاف العزاوي، أن "الحوادث بحاجة إلى وقفة من الأهالي والجهات المعنية، لوقف نزيف الأرواح لدواع غير مبررة"، معتقداً أن تكون أسباب تصاعد حوادث الغرق في ديالى، هي "تردي الواقع الكهربائي ومشاكله، وسط الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، ما يجعل السباحة متنفسا لمواجهة تلك المشكلات".

من جانبه، حذر قائممقام بعقوبة، عبدالله الحيالي، من خطر أنهار الموت التي تبتلع أرواح الصبية والشباب بشكل شبه يومي، مؤكداً أن "حوادث الغرق تسبب مشكلات جسيمة أخرى تضاف للغرق ما يدفع الجهات المعنية لقطع الأنهر والجداول عند حدوث حالات غرق ما يسبب شحاً بماء الشرب وانقطاعه إلى جانب المشكلات التي تلحق بالقطاع الزراعي".

ودعا الحيالي، خلال حديثه للوكالة، إلى "حملات تحصين وتوعية من مخاطر الغرق والمصير المجهول في الأنهر والجداول.

وبسبب قلة او انعدام المسابح النموذجية في ديالى، يضطر الصبية والشباب إلى السباحة في الأنهر والجداول، لممارسة هواياتهم أو مواجهة موجات الحر الشديدة.