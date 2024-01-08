حصيلة ضحايا حريق مستشفى الديوانية: وفاة 3 أطفال واصابة 33 آخرين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة الديوانية يوم الاثنين بوفاة واصابة نحو 36 طفلا بينهم 3 رجال اثر حريق اندلع في مستشفى النسائية والأطفال بالمحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "حصيلة حريق مستشفى النسائية والاطفال في الديوانية بلغت حتى الآن وفاة ثلاثة اطفال واختناق أكثر من 30 طفلا، اضافة الى اصابة ثلاثة مراجعين من كبار العمر".

وفي غضون ذلك؛ افاد مصدر مطلع بأن وزير الصحة وجه بإعفاء مدير المستشفى وفتح تحقيق بالحادث.

وفي وقت سابق من اليوم؛ أفاد مصدر أمني باندلاع حريق في إحدى مستشفيات محافظة الديوانية.

وأضاف أنه جرّاء حريق مستشفى النسائية والأطفال، تم نقل الراقدين لمستشفى الحسين والمستشفى العام في المحافظة.