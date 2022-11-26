حصيلة صادمة .. مصرع 14 شخصا وإصابة 10 آخرين بحوادث سير خلال 24 ساعة بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية، يوم السبت، مصرع وإصابة 24 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية في حوادث سير متفرقة بمناطق مختلفة من البلاد ما عدا إقليم كوردستان.

ونشرت المديرية بياناً تفصلياً عن حصيلة الحوادث خلال تلك الساعات.

وذكر البيان أن، حادث اصطدام وقع في محافظة ميسان على طريق (ميسان _ بصرة) قرب قضاء قلعة صالح بين مركبتين الاولى نوع (هونداي ستاركس)، والمركبة الثانية حمل (مارسيدس اكتروز تريلة قلاب)، عازيا اسباب الحادث السير عكس الاتجاه مما أدى إلى وفاة تسعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وأضاف البيان أن حادث انقلاب مركبة في محافظة نينوى تحديدا الموصل شارع القصور

للمركبة حمل اكسور سبب الحادث فقدان السيطرة على قيادة المركبة مما ادى الى اصابة شخص واحد.

ونوه البيان إلى وقوع حادث اصطدام في محافظة الديوانية بين ثلاث مركبات داخل مدينة الديوانية مقابل الباب الرئيسي لجامعة القادسية، المركبة الأولى حمل نوع بيك اب كريت وول، المركبة الثانية خصوصي نوع جيلي، المركبة الثالثة نوع كيا اوبتما بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى أضرار مادية فقط بالمركبات دون اصابات.

وتابعت المديرية في بيانها بالقول إن حادث اصطدام وقع في محافظة بغداد/ جانب الكرخ تحديدا في الطريق السريع بالمطار بين مركبتين المركبة الاولى نوع النترا (أجرة) المركبة الثانية اكسنت (خصوصي ) بسبب السير عكس الاتجاه والسرعة الشديدة مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة شخص آخر.

هذا ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بحادث سير اصطدام عجلتين على طريق بغداد - تكريت السريع نتيجة الأمطار والضباب وعدم الانتباه، وفقا لما أفاده مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.