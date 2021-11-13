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حصيلة صادمة.. الدراجات النارية تفتك بسكان محافظة جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-13T09:45:54+0000
حصيلة صادمة.. الدراجات النارية تفتك بسكان محافظة جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في المثنى (جنوبي العراق)، يوم السبت، عن وفاة وإصابة أكثر من 1500 شخص بحوادث الدراجات النارية فقط في المحافظة منذ بداية العام الحالي.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محافظة المثنى سجلت منذ بداية العام الحالي 2021 ولغاية الشهر الحالي مصرع 114 شخصاً واصابة 1425 آخرين، إثر حوادث الدراجات النارية فقط".

وأشار إلى أن "هذه الحصيلة هي المسجلة رسمياً وفق تقارير مراكز الشرطة والدوائر الصحية في عموم محافظة المثنى".

وكثرت في الاونة  الاخيرة ظاهرة استخدام الدراجات النارية في عموم محافظات العراق بينها العاصمة بغداد، سيما من العاملين في المطاعم والمتاجر لتوصيل طلباتها إلى الزبائن.   

ويعزو خبراء المرور اسباب حوادث السير الناجمة عن تلك الدراجات إلى الاقتراب من المركبات بشكل غير قانوني  والتقصير في الالتزام بمسافة الأمان، فضلاً عن القيادة بسرعات عالية مايؤدي الى حوادث سير بعضها مميت، وبعضها الآخر يؤدي لإصابات بالغة الخطورة.

 

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