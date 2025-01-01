الصحة: 183 اصابة بالألعاب النارية والرصاصات العشوائية في ليلة رأس السنة بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، اصابة 183 شخصا بجروح جراء بالألعاب النارية والرصاصات العشوائية في حصيلة اولية لاحتفالات رأس السنة الميلادية في العاصمة بغداد وباقي محافظات البلاد ما عدا اقليم كوردستان.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموع الإصابات جراء الألعاب النارية بلغ 143 إصابة، على الرغم من كل النداءات التي وجهتها الوزارة للحد من هذه الظاهرة، والتي تسبب في كل عام، وبمناسبات متعددة، مشاكل صحية وإصابات خطيرة".

وأوضح البدر أن الإصابات كانت موزعة بين بغداد وبقية المحافظات، حيث تم تسجيل 113 إصابة في العاصمة بغداد فقط (65 إصابة في الرصافة، 44 في الكرخ، و4 في مدينة الطب)، كما تم تسجيل إصابات أخرى في عدة محافظات كالتالي: 4 إصابات في النجف، 10 في واسط، 5 في البصرة، إصابة واحدة في ديالى، 5 في ميسان، إصابة واحدة في كركوك، 2 في المثنى، و1 في صلاح الدين".

وأضاف البدر أن الإصابات بسبب الرصاصات العشوائية بلغت 40 إصابة، منها 27 إصابة في العاصمة بغداد، كما تم تسجيل إصابات في البصرة (5 إصابات)، نينوى (إصابة واحدة)، ميسان (4 إصابات)، كركوك (إصابة واحدة)، و2 إصابات في صلاح الدين".

كما أشار البدر إلى تسجيل حوادث سير في مختلف أنحاء البلاد، حيث بلغ إجمالي الإصابات 230 حالة، توزعت كما يلي: 69 في الرصافة، 52 في الكرخ، 15 في كربلاء، 13 في النجف، 7 في واسط، 5 في البصرة، 10 في نينوى، 9 في المثنى، 1 في كركوك، و17 إصابة في صلاح الدين.

وتنوعت الإصابات الناجمة عن الألعاب النارية بين حروق وإصابات في العين والأطراف، بينما تسببت الرصاصات العشوائية في إصابات خطيرة تطلبت دخول بعض المصابين إلى العناية المركزة، وفق البدر.

ورغم ذلك، أكد متحدث الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن، رغم خطورة بعض الإصابات.

وأوضح البدر أن الوزارة، قد استنفرت جميع فرق الطوارئ لتقديم العلاج، وتواجد الأطباء المختصين والمقيمين في المستشفيات، كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية لضمان تقديم العناية اللازمة.

كما أشاد البدر بجهود فرق الإسعاف الفوري التي شاركت في عمليات النقل، مؤكدًا أنه رغم الوضع الصعب، لم تواجه الوزارة أي مشكلة في توفر المستلزمات الطبية أو في وجود الكوادر الطبية اللازمة.