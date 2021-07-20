حصيلة جديدة لضحايا حادث "طريق الموت" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى، يوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الحادث المروري على طريق بغداد – كركوك شمال بعقوبة إلى خمسة ضحايا وثلاثة مصابين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مستشفى الخالص، شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، ذكرت في حصيلة رسمية ان الحادث المروري الذي وقع قرب ناحية العظيم، اسفر عن مصرع خمسة واصابة ثلاثة اخرين.

وكان مصدر امني في ديالى، قد ابلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق، بمصرع شخصين واصابة ثلاثة اخري، بحادث سير مروع لتصادم عجلتين على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

ويشهد طريق بغداد – كركوك حوادث شبه يومية بسبب الاهمال الحكومي للطريق وغياب اعمال التأهيل والصيانة والدمار الذي لحق به جراء الاحمال التجارية وعدم التزام اصحاب المركبات بالحمولات المقررة الى جانب اهمال قواعد السلامة المروية.