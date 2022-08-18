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حصيلة جديدة لاصابات ووفيات وبائي "الكولير" و"الحمى النزفية" في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-18T08:09:35+0000
حصيلة جديدة لاصابات ووفيات وبائي "الكولير" و"الحمى النزفية" في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، حصيلة الإصابات والوفيات لوبائي "الكوليرا" و"الحُمى النزفية" في العراق.

ووفقا للموقف الوبائي الصادر عن الوزارة، فإنها سجلت لغاية أمس الثلاثاء 17 من شهر آب الجاري أربع إصابات جديدة بمرض "الكوليرا" في محافظة كركوك، وثلاث إصابات في العاصمة بغداد ليكون المجموع 7 حالات بينما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وبهذا يرتفع مجموع الموقف التراكمي للكوليرا منذ تفشيه مجددا في العراق إلى 894 إصابة، وأربع وفيات.

واما فيما يخص "الحمى النزفية" فقد سجلت الوزارة اصابة واحدة جديدة امس في محافظة ذي قار ليصل مجموع حالات الإصابات للموقف التراكمي إلى 299 و55 حالة وفاة.

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