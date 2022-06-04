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حصيلة جديدة بإصابات "الحمى النزفية" في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-04T08:05:57+0000
حصيلة جديدة بإصابات "الحمى النزفية" في العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، آخر مستجدات وحصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس الحمى النزفية، في أنحاء البلاد كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "آخر احصائية للحمى النزفية في البلاد، بلغت ١٣٦ حالة مؤكدة، و٢٣ حالة وفاة".

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

وكانت وزارة الزراعة العراقية، قد أعلنت الشهر الماضي، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) "الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان"، حسب قولها.

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