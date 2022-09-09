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حصيلة بأعداد الزائرين الإيرانيين الداخلين عبر السليمانية وديالى (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-09T08:20:59+0000
حصيلة بأعداد الزائرين الإيرانيين الداخلين عبر السليمانية وديالى (صور)

شفق نيوز / أعلنت مديرية السياحة في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، دخول عدد كبير من السياح الشيعة الإيرانين، فيما أكدت مصادر أمنية في ديالى دخول أكثر من 100 ألف زائر إيراني الحدود العراقية عبر منفذ المنذرية.

وقال المتحدث باسم مديرية السياحة في السليمانية ارام شواني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عددا كبيرا من السياح الشيعة دخلوا الى المدينة من البوابات الحدودية لمحافظة السليمانية".

وبخصوص الفوائد الاقتصادية للعدد الكبير من السائحين، أوضح شواني، أن "هؤلاء السائحين سيكون لهم فائدة اقتصادية كبيرة للسليمانية، لأنهم يذهبون في الغالب إلى التكية الكسنازاني في السليمانية ويقيمون هناك في اضافة الى بقاء بعضهم في السليمانية لمدة يوم او اكثر".

وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها سائحون إيرانيون من إقليم كوردستان للمشاركة في عزاء الإمام الحسين، ففي السنوات السابقة كانوا يدخلون مباشرة من البوابات الجنوبية والوسطى".

ولفت شواني، إلى "فتح جميع المنافذ البرية في العراق وإقليم كوردستان أمام السائحين الإيرانيين للمشاركة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وهو مهرجان ديني شيعي يستقطب عشرات الآلاف من الناس سنويًا في العراق، خاصة في مدينتي النجف وكربلاء".

وفي ديالى، ذكر مصدر أمني مطلع، للوكالة، أن "دخول الزائرين الإيرانيين عبر منفذ المنذرية الحدودي في تزايد كبير وسط توقعات بارتفاع اعداد الوافدين عبر منفذ المنذرية إلى أكثر من 25 ألف زائر".

وأضاف المصدر، أن "استنفاراً خدمياً عاماً، ومضاعفة الخطط الخدمي لمواجهة زخم الزائرين الإيرانيين على المنفذ والذي لم يشهده منذ عام 2019"، مؤكداً تعزيز القطعات الأمنية، لحماية وتأمين الطرق وضمان وصولهم إلى ساحة التفويج في ناحية جديدة الشط، شمال غربي بعقوبة ومن ثم نقلهم إلى كربلاء المقدسة".

وأبرم العراق وإيران في اجتماع عالي المستوى عقد في إيران، اتفاق تنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين ومندلي شرقي ديالى.

وبموجب الإتفاق، فإن قوافل الزائرين تدخل عبر المنذرية، فيما تدخل قوافل الدعم اللوجستي ومعدات المواكب الحسينية عبر منفذ مندلي وفق خطة امنية محكمة لحماية طرق وممرات الزائرين الوافدين.

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