حصيلة اولية.. تسجيل 2000 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، عن تسجيل الفي حالة اختناق كحصيلة اولية جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسات الصحية العراقية استقبلت على الأقل 2000 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية ولم يتم تسجيل اية حالة وفاة حتى الان".

ودعا البدر المصابين بامراض تنفسية مزمنة وعجز القلب وكبار السن الى عدم الخروج، مشيراً الى استنفار جهود جميع المؤسسات الصحية.

وأكد البدر أن "جميع الادوية والمستلزمات الطبية والاوكسجين متوفرة بالكامل في جميع مؤسسات الوزارة ببغداد والمحافظات".

وفجر اليوم الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

وتسببت العاصفة ايضاً بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف بالإضافة إلى تعليق إجراء الامتحانات في الجامعات والمعاهد.

ومنذ شهر نيسان شهد العراق عواصف ترابية متتالية، غالباً ما تستقبل المستشفيات العراقية حالات اختناق نتيجة تلك العواصف قد تصل بعضها الى حالات الوفاة.