حصري.. مباحثات "عراقية أميركية" لاستعادة الأرشيف اليهودي

شفق نيوز- بغداد

كشف وزير السياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، يوم الاثنين، عن وجود مباحثات مستمرة بين بغداد وواشنطن بشأن استعادة الأرشيف اليهودي.

وقال البدراني، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تواصلاً وتحركاً مستمراً من قبل الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستعادة الأرشيف اليهودي من واشنطن".

وأضاف أن "هناك لجاناً خاصة مشتركة بين الأجهزة الأمنية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية وتنسيقاً مباشراً مع السفارة الأميركية لدى بغداد من أجل إعادة الأرشيف اليهودي إلى العراق".

وكانت قوة أميركية من وحدة "ألفا" مكونة من 26 جندياً قد عثرت عن طريق الصدفة في العام 2003، على نحو 200 صندوق داخل قبو للمخابرات العراقية، وذلك أثناء تمشيط القبو بحثاً عن أدلة تشير إلى امتلاك النظام العراقي السابق لأسلحة دمار شامل وكان من بينها الأرشيف.

ويضم الأرشيف اليهودي العراقي عدداً كبيراً من الصور والمستندات والوثائق إلى يهود العراق وتاريخهم ووثائقهم، وكذلك نسخاً من التوراة بالإضافة إلى مؤلفات نادرة قديمة يعود أقدمها إلى القرن السادس عشر.

ومن ضمن ما عثر عليه أيضاً، كتاب (مقدس) باللغة العبرية يعود إلى 400 سنة مضت، وكتاب تلمود عمره 200 سنة، علاوة على كتاب صغير لصلاة (عيد الفصح) من عام 1902، وكتاب صلاة باللغة الفرنسية يعود إلى عام 1930، فضلاً عن مجموعة من الخطب المطبوعة لحاخام من ألمانيا تعود لعام 1692، بالإضافة لمجلدات مليئة بالسجلات المدرسية لطلاب من العام 1920 إلى العام 1975.