حصتها في الموازنة (8) تريليونات دينار.. الطاقة النيابية: خطة خمسية ستسهم باستقرار الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الطاقة النيابية، يوم الخميس، أن وزارة الكهرباء أعدت خطة خمسية لاستقرار الإنتاج والتوزيع وتأمين التيار الكهربائي للمواطنين، مشيرة إلى عقد اتفاق مبدئي مع رئاسة الوزراء لعزل أجور شراء الطاقة والوقود عن المبالغ الأخرى المخصصة لنفقات الوزارة.

وقال عضو اللجنة النيابية داخل راضي، لوكالة شفق نيوز، ان "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية التقت في وقت سابق برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتم الاتفاق على أن يكون لوزارة الكهرباء اهتمام خاص في قانون الموازنة العامة".

وبين انه "تم الاتفاق مبدئياً بين اللجنة ورئيس مجلس الوزراء وبعلم وزارة الكهرباء، على عزل مبالغ شراء الطاقة والوقود عن مبالغ الجوانب الفنية الاخرى في موازنة وزارة الكهرباء، ويدرس هذا الاتفاق بين لجنتيّ الطاقة والمالية النيابيتين".

وأشار إلى أن "وزارة الكهرباء أعدت خطة خمسية تستمر للعام 2030، يكون فيها استقرار الطاقة الكهربائية بمختلف الشراكات الإنتاج والتوزيع والنقل".

وأكد راضي ان "المبالغ التي خصصت لوزارة الكهرباء في قانون الموازنة بلغت 8 تريليونات دينار، وهذا المبلغ سيسهم في بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وإجراء صيانة المحطات القديمة وصيانة خطوط النقل".

ويعاني العراق منذ عهد النظام السابق من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أن الوضع تفاقم أكثر بعد العام 2003 جراء قصف قوات التحالف الدولي التي قادت حرب إسقاط النظام السابق لمحطة الطاقة الكهربائية، إلى جانب تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل العراقيين بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية واقتناء المواطنين لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية.