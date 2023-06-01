حصة الحكومة منها 15% لتوزيعها على ذوي الدخل المحدود.. الإعلان عن 5 مدن جديدة في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، يوم الخميس، عن اللجنة العليا للاستثمار والإعمار على استحداث مدن جديدة في خمس محافظات، فيما أكدت هيئة الاستثمار أن العراق بحاجة إلى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن.

وقال وزير الإعمار بنكين ريكاني خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي تم في السابع من آذار الماضي تم تشكيل لجنة لاستحداث مدن جديدة، وتم عقد اجتماع مع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار والذي وافق على استحداث خمس مدن جديدة في بغداد والموصل وكربلاء والحلة والفلوجة".

وأشار إلى أن "الموقع الإلكتروني لوزارة الإعمار والإسكان سيفتح نافذة للمستثمرين العراقيين والأجانب للحصول على فرص الاستثمار في المدن الجديدة".

وعن شمول إقليم كوردستان بهذا التوسع الإسكاني، لفت ريكاني إلى أن "العمل في إقليم كوردستان ليس من عمل الوزارة، إذ أن لدى الإقليم حكومة مسؤولة عن الخدمات".

وبشأن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، بين أنها "تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية وسيتم شمولها في المدن الجديدة".

بدوره أوضح رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية خلال المؤتمر، أن "هناك رؤية لتوسعة برنامج الإسكان واستحداث مدناً جديدة في مناطق أخرى، حيث أننا بحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن".

ورداً على سؤال لمراسلنا، قال رئيس هيئة الاستثمار، إن "المستثمر سيقوم بتخصيص 10-15% من الوحدات السكنية في المدينة الجديدة التي يشيدها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية لتتصرف بها سواء بتوزيع على الموظفين أو ذوي الدخل المحدود".