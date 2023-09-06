إحصاء يرصد "تناقص" خصوبة المرأة في العراق

شفق نيوز/ كشفت شركة statistic الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، عبر احصائية نشرتها حديثاً أن خصوبة المرأة بالعراق في تناقص مستمر.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على جدول إحصائي للشركة، جاء فيه، أنه في عام 2021، بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في العراق عند حوالي 3.5 أطفال لكل امرأة، ومع ذلك، شهد عام 2021 أدنى معدل خصوبة في العراق طوال العشر سنوات الماضية .

وتشير معدلات الخصوبة الإجمالية إلى متوسط عدد الأطفال الذين يمكن للمرأة في سن الإنجاب (التي تتراوح عمومًا بين 15 و44 عامًا) أن تتوقع إنجابهم طوال سنوات الانجاب.

ويبين الجدول أن أعلى معدل خصوبة للمرأة في العراق خلال العشر سنوات كان في عام 2011 حيث بلغ معدل خصوبة المرأة الإجمالية 4.54 أطفال، وأوضح أنه ظل يتناقص طيلة السنوات التي تلتها، حيث بلغ في عام 2012 مقدار 4.48 أطفال لكل امرأة وفي عام 2014 مقدار 4.28 أطفال لكل امرأة، وفي عام 2017 مقدار 3.73 أطفال لكل امرأة، وفي عام 2020 عند 3.55 أطفال لكل امرأة.