إحصائية 45 يوماً من الوافدين والمغادرين عبر المنافذ الحدودية العراقية

شفق نيوز / أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الجمعة، 45 يوماً لأعداد الوافدين والمغادرين، عبر المنافذ الحدودية البرية، للمشاركة في الزيارة الأربعينية.

وقال المتحدث باسم المنافذ، علاء الدين القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنافذ الحدودية ومنذ يوم الأحد المصادف ١ من شهر محرم، (٣١/٧/٢٠٢٢) لغاية يوم أمس الخميس (١٥/٩/٢٠٢٢)، بلغ مجموع الوافدين إلى العراق ٣,٠٨٥,٦٤٢ شخصاً".

وأضاف القيسي، أن "مجموع المغادرين من العراق بلغ حتى اللحظة، ١,١٩٢,٧١٥ مغادراً"، لافتاً إلى أن "مجموع الوافدين عبر المنافذ إلى العراق ليوم أمس الخميس (١٥/٩/٢٠٢٢) فقط، ٧٠,١١٧ وافداً، و١٥٤,٤٣٥ مغادراً".

وأكد المتحدث باسم المنافذ، "استمرار دخول الزائرين عبر المنافذ الحدودية العراقية، للمشاركة في إحياء الزيارة الأربعينية، وسط انسيابية عالية، ودون أي عائق، أو عوارض لوجستية".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، قد أعلنت أمس الخميس، توافد أكثر من 20 مليون شخص بينهم 5 ملايين أجنبي، إلى محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية، في حصيلة هي الأعلى منذ 2003.

ومنذ نحو شهر، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى، على مدينة كربلاء، لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل غدا السبت 17 أيلول الجاري.