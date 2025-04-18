إحصائية أممية صادمة.. 60% من نساء العراق "بلا عمل"

شفق نيوز/ أكد تقرير أممي، يوم الجمعة، ارتفاع نسب البطالة لدى النساء في العراق الى اكثر من 60%، وذلك خلال احصائيات شملت العام 2024.

وذكر التقرير الصادر من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ان "معدل البطالة للنساء فوق 15 سنة في العراق بلغ 28.3%، في حين بلغ في تونس (20.5%)، والجزائر (20.6%)، وسوريا (22%)، وفلسطين (40.4%)".

اما فيما يخص بطالة الشابات بين 15 و24 سنة، وصل المعدل في العراق إلى 62.2%، وهو يتجاوز لبنان (21.4%) والإمارات (23%)، ومصر (50.5%)، وفلسطين، باستثناء ليبيا (67.8%)، وفقا للتقرير.

واشار الى ان "هذا التقرير ضمن النسخة الأولى من التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة إقليمية حول النوع الاجتماعي في الدول العربية لعام 2024″، والذي يرصد التحديات والفرص المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العالم العربي".

وخلال عام 2023، احتل العراق المرتبة الثانية من حيث نسبة بطالة النساء من بين الدول العربية، وحسب احصائية وزارة التخطيط العراقية، فان "معدل بطالة النساء في العراق بلغ 28.2% وهو ضعف معدل بطالة الذكور في العراق الذي بلغ نسبتهم14.7%".