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إحصائية مفزعة.. المرور تعلن عبر شفق نيوز تسجيل 6678 حادثاً منذ مطلع العام الحالي

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-21T07:24:18+0000
إحصائية مفزعة.. المرور تعلن عبر شفق نيوز تسجيل 6678 حادثاً منذ مطلع العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الإثنين، إحصائية مفزعة بعدد الحوادث المرورية المسجلة منذ مطلع العام الحالي 2022.

ويصادف اليوم الإثنين، (21 تشرين الثاني) اليوم العالمي لاحياء ذكرى الحوادث المرورية.

وقال مدير علاقات واعلام المرور العميد زياد القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية سجلت ومنذ تاريخ 1 / 1 / 2022 ولغاية يومنا هذا، 6678 حادثا مرورياً مركباً (الدهس والانقلاب والاصطدام)".

وعن عدد ضحايا تلك الحوادث، اوضح القيسي، أن "حصيلة الوفيات والإصابات تخص وزارة الصحة وليس مديرية المرور العامة".

وحدد القيسي ثلاثة أسباب للحوادث هي "عدم التزام السائق بالتعليمات وكذلك عدم توفر المتانة والأمان في المركبة، اضافة الى رداءة الطرق"، وقال إن "الطرق غير المعبدة بصورة صحيحة تساهم بصور فعالة بحصول الحوادث المرورية".

ودعا مدير علاقات واعلام المرور السائقين الى "الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية حرصا على سلامة الجميع".

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