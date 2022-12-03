إحصائية مدمرة لبيئة العراق.. 26 ألف حريق خلال 2022 ونصف بغداد في الصدارة

شفق نيوز / أحصى مرصد العراق الأخضر المهتم بالبيئة، يوم السبت، عدد الحرائق التي حصلت خلال العام 2022 الذي شارف على الإنتهاء، لافتاً إلى أن جانب الرصافة من العاصمة بغداد، ضمن الرقعة الجغرافية الأكثر تضرراً من النيران.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 26 الف حريق نشب في البلاد منذ بداية العام الجاري"، مبيناً ان "هذه الحرائق حصلت في الدور السكنية ومنشآت التجارية والحكومية والمزارع والبساتين".

وأضاف أن "أكثر الرقع الجغرافية التي حصلت فيها الحرائق هي قاطع الرصافة ببغداد، بسبب الكثافة السكانية، يليه الكرخ الجانب الآخر من العاصمة، ويعود ذلك للحركة العمرانية التي تشهدها هذه المناطق"، مبيناً أن "الكثير من البناء يتم دون مراعاة للسلامة".

وأوضح المرصد البيئي، أن "بعد بغداد، تأتي البصرة بالمرتبة الثانية ونينوى ثالثاً"، عازيا حصول الحرائق إلى "غياب مؤسسات القطاع العام والخاص والمباني الأهلية لإجراءات الوقاية منها".

وأشار المرصد، إلى أن "أكثر حريق استغرق وقتا لاخماده هو مبنى بمنطقة الوزيرية ببغداد، يضم 4 طوابق و6 مخازن تجارية"، لافتاً إلى أن "الدفاع المدني احتاج 216 ساعة لاخماده".

وتابع: "بعد مبنى الوزيرية، مزار ديني في كربلاء (قطارة الإمام علي)، والمختبر الوطني بالكرادة ببغداد"، منوها إلى "وجود حرائق في بعض البساتين هي عمدا، لغرض تسهيل البناء عليها دور ومنشآت تجارية".