إحصائية رسمية .. أكثر من 30 مليون عراقي يقدمون طلبات للحصول على البطاقة الوطنية

شفق نيوز/ عزت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، سبب الزخم الحاصل في دوائرها المدنية إلى زيادة نسبة الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية إلى أكثر من 30 مليون مواطن.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "في إطار حرص وزير الداخلية عبد الامير الشمري على حصول جميع مواطنينا الكرام على البطاقة الوطنية بالاضافة الى اعتماد مؤسسات الدولة كافة على هذا المستمسك الرسمي في تمشية اغلب المعاملات الرسمية نظرا للمواصفات الامنية العالية التي يمتاز بها ، ادى ذلك الى تزايد واقبال كبير من المواطنين على الحصول على البطاقة الوطنية مما سبب زخما على دوائر الاحوال المدنية".

هذا وقت وجّه وزير الداخلية جميع دوائر البطاقة الوطنية بمضاعفة الجهود لغرض تزويد اخر مراجع ببطاقته وفقا للضوابط القانونية بالاضافة الى جملة من الاجراءات التي اتخذها، والتي انعكست ايجابا على العمل منها امر سيادته بشطر دوائر الرصافة والكاظمية والصدر الى جزئين لاستيعاب اعداد المراجعين وتسهيل الاجراءات عليهم، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى ان اعداد المسجلين للحصول على البطاقة قفز خلال الشهر الماضي من سبعة وعشرين مليونا الى ثلاثين مليونا وخمسمائة الف مواطن مسجل وهذا بالطبع يشكل زخما على دوائر البطاقة الوطنية.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين الى الالتزام بتوجيهات مديرية شؤون البطاقة الوطنية وتواريخ مراجعاتهم ومساعدة الموظفين في المديرية لغرض الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وانجاز المعاملات كافة.