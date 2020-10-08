إحصائية صادمة لحالات الانتحار و تعاطي المخدرات في كركوك منذ تفشي كورونا

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة "شه قام" المدنية في محافظة كركوك يوم الخميس عن ازدياد نسبة حالات الانتحار، وتعاطي المخدرات في المحافظة منذ تفشي فيروس كورونا ولغاية الآن.

وقالت عضو المجموعة المحامية آهنك انور في مؤتمر صحفي عقدته اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن كركوك وقبل احداث 16 اكتوبر في عام 2017 كانت حالات التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة فيها قليلة جدا، ولكن بعد تلك الاحداث ارتفعت النسبة للإسف، محذرة من "كارثة أمنية واجتماعية" في ظل استمرار تزايد التعاطي والمتاجرة بتلك المواد.

وكانت الحكومة العراقية قد اعادت فرض سيطرتها على محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور الدائم بحملة عسكرية شنتها بعد اجراء اقليم كوردستان استفتاء الاستقلال في ايلول/سبتمبر عام 2017.

واشارت انور الى ان التعاطي في تزايد بين شباب المحافظة والمتضرر الأول منه الطبقة الفقيرة، لافتة الى ان التعاطي وصل الى مستويات خطيرة وتم رصد حالات داخل مدارس البنات، داعية الحكومة المحلية والجهات المعنية الى التدخل في هذا الملف.

وتابعت بالقول ان "كركوك ومنذ تفشي فيروس كورونا والى الآن شهدت 32 حالة إنتحار، وتسجيل أكثر 200 حالة تعاطٍ للمخدرات".

وبحسب إحصائية حكومية أظهرت ارتفاع حالات الانتحار في العراق من 319 في عام 2003 ، باستثناء إقليم كوردستان، إلى 519 في عام 2019.