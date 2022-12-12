إحصائية صادمة.. أكثر من 2500 بناية آيلة للسقوط في العراق

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني العراقية، يوم الإثنين، عن احصائيات صادمة لعدد الأبنية الآيلة للسقوط وعدد الحرائق المسجلة خلال العام الحالي في عموم البلاد.

وقال مدير اعلام وعلاقات الدفاع المدني العميد جودت عبدالرحمن لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني وبعد حادثة انهيار مبنى المختبر الوطني في بغداد ولإجراءات تتعلق بالسلامة العامة، أجرت حملة لحصر الابنية والدور الآيلة للسقوط في بغداد والمحافظات كافة".

وأشار جودت إلى "وجود 2517 بناية آيلة للسقوط في بغداد والمحافظات"، مؤكداً "مفاتحة وزارة الداخلية ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات وأمانة بغداد لتقييم ضرر هذه الابنية وتقدير خطورتها طبقا لنظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 المعدل المادة 59 منه".

وفيما يتعلق بعدد الحرائق، أعلن جودت، أن "مديرية الدفاع المدني سجلت اكثر من 27 ألف حادث حريق من بداية العام ولغاية اليوم، تنوعت بين كبير ومهم وجسيم وصغير".

ولفت الى ان "المديرية عملت على احتواء هذه الحرائق دون اتساعها وتقليل الأضرار".

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات حوادث انهيارات لأبنية كان أبرزها بناية المختبر الوطني في منطقة ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد والتي راح ضحيتها عددا من المواطنين، فيما تغيب الرقابة الواضحة على انشاء البنايات او الاضافات الجديدة عليها او المتابعة والصيانة، ما يهدد حياة المواطنين بالدرجة الأولى.