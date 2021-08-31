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إحصائية رسمية .. 80% من العراقيين مشتركون بخدمة الأنترنت

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-31T07:59:00+0000
إحصائية رسمية .. 80% من العراقيين مشتركون بخدمة الأنترنت

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد يوم الثلاثاء أن نسبة 80% من السكان في العراق هم مشتركون بخدمة الأنترنت.

وقال المؤيد في كلمة له خلال استضافته بملتقى الرافدين الحواري إن: لدينا 39 مليون مستخدم للاتصالات و 80% من العراقيين متصلون بالأنترنت.

وأردف بالقول: لا نعتقد اننا وصلنا الى حالة مثالية وخدمة 4G تحتاج الى مراحل حتى تصل الى حالة الاستقرار بسبب حرب داعش.

كما أشار المؤيد إلى أنه سنوياً تتوقف خدمات الانترنت والاتصالات ايام الزيارات الدينية المليونية واستطعنا تجاوز هذه الازمة هذا العام .

من جانبه قال علاء جاسم الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك لخدمات الانترنت إن: قطاع الانترنت فيه 23 شركة رسمية مجازة من وزارة الاتصالات وهذا رقم كارثي بكل المعايير، اضافة لوجود أكثر من 100 شركة غير رسمية.

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